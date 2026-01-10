Iran | Trump condivide post a difesa manifestanti

Il presidente statunitense Donald Trump ha condiviso un tweet del senatore Lindsey Graham, in cui si esprime preoccupazione per la repressione dei manifestanti in Iran. Nel messaggio si sottolinea che la brutalità delle autorità iraniane non passerà inosservata. Questa posizione evidenzia l’attenzione internazionale verso le recenti proteste nel paese e le risposte delle istituzioni statunitensi.

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha condiviso un tweet del senatore statunitense Lindsey Graham in cui avverte che la "brutalita'" perpetrata contro i manifestanti in Iran "non rimarra' inascoltata". Trump ha condiviso il post di Graham sulla sua piattaforma social 'Truth'. "Alla leadership del regime: la vostra brutalita' contro il grande popolo iraniano non passera' inosservata", ha scritto Graham. Trump ha piu' volte avvertito che Washington colpira' l'Iran se la Repubblica islamica uccidera' i manifestanti, dato che nelle ultime due settimane il Paese e' stato travolto da manifestazioni di massa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

