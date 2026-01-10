Iran proteste e manifestazioni | in fiamme edificio del governo

Il 9 gennaio 2026, a Karaj, in Iran, si sono verificate proteste che hanno portato all’incendio di un edificio governativo. Le immagini diffuse sui social media documentano l’evento, evidenziando un momento di tensione nel paese. Questo episodio si inserisce in un contesto di manifestazioni e disordini che coinvolgono diverse aree dell’Iran, riflettendo le sfide politiche e sociali attuali.

Le immagini pubblicate sui social media mostrano un edificio governativo in fiamme a Karaj, in Iran, la sera del 9 gennaio 2026. Le principali città iraniane sono state colpite durante la notte da nuove manifestazioni di massa che denunciavano la Repubblica islamica, mentre sabato gli attivisti hanno espresso il timore che le autorità stessero intensificando la repressione delle manifestazioni, approfittando di un blackout di Internet (fonte Ansa Video).

L'Iran in fiamme. Khamenei: 'Non cederemo, Trump un tiranno' - La Repubblica Islamica " non cederà di fronte ai sabotatori ", ha tuonato l'anziana Guida suprema che per la prima volta in circa due settimane ha commentato, parlando in pubblico, le rivolte che ... ansa.it

Proteste in Iran, Teheran accusa "agenti terroristi" Usa e Israele. Ira Khamenei contro Trump - Secondo quanto riportato dall'Organizzazione Hengaw per i diritti umani, che cita i media statali iraniani, due ufficiali del ... adnkronos.com

In Iran dilagano le proteste, Teheran: 'Tutti i manifestanti rischiano la pena di morte'. Khamenei alza l'allerta. Almeno 65 vittime e oltre 2.300 arresti, ma il bilancio potrebbe essere peggiore. Ospedali al collasso #ANSA x.com

La Ong Human Rights Activists: 'Almeno 65 vittime nelle proteste in Iran'. Ma il bilancio potrebbe essere più tragico. Internet ancora in blackout. Reza Pahlavi sollecita uno 'sciopero generale nel Paese'. Rubio: ' Sosteniamo il coraggioso popolo iraniano' #ANS - facebook.com facebook

