In Iran, le proteste di massa a Teheran persistono nonostante il blackout di internet. Migliaia di cittadini scendono in strada per manifestare contro il caro vita e le condizioni politiche, documentando gli eventi nonostante le restrizioni alla comunicazione. La situazione evidenzia la volontà di espressione della popolazione, anche in assenza di connessione digitale.

Proseguono le proteste in Iran contro il carovita e il governo. A Teheran migliaia di persone sono scese in strada e hanno filmato le manifestazioni nonostante nel Paese ci sia il blackout di internet. L’assenza di rete limita gravemente la possibilità dei cittadini di mettersi in contatto con amici e parenti e di denunciare quanto sta accadendo. Finora durante le contestazioni sono morte almeno 62 persone, mentre più di 2.300 sono state arrestate, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa statunitense Human Rights Activists News Agency. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, proteste di massa a Teheran durante il blackout di Internet

