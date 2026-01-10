Iran Khamenei chiama a unità nazionale

Il leader iraniano Khamenei ha invitato all’unità nazionale in un momento di crescente tensione nel paese. Intanto, negli ospedali di Teheran e di altre città, si registrano numerosi feriti a causa della repressione delle proteste di piazza. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con importanti implicazioni per il contesto politico e sociale dell’Iran.

11.57 Ospedali iraniani sovraffollati di feriti per la repressione di polizia delle proteste di piazza a Teheran e in altre città. Lo riferisce la BBC, con fonti sanitarie e un video in cui si parla di molti feriti a testa e occhi. Mentre la rivista Usa Time parla di oltre 200 morti, l'agenzia sempre Usa Hrna conta 65 vittime,soprattutto nelle province, oltre 2.300 arresti. Il leader Khamenei chiama all'unità nazionale e l'esercito promette di proteggere l'Iran dai"complotti nemici".

