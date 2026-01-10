Iran in fiamme tra rivolte e uccisioni Rubio tuona | Usa sostengono questo coraggioso popolo

Le recenti rivolte in Iran continuano a scuotere il paese, con violenze e repressioni che attirano l’attenzione internazionale. Il senatore Rubio ha dichiarato che gli Stati Uniti sostengono il coraggio del popolo iraniano in questa fase. Nel frattempo, il presidente Trump ha avvertito il regime di non aprire il fuoco, sottolineando la possibilità di una risposta americana. La situazione resta complessa e in evoluzione, con implicazioni geopolitiche significative.

Ieri, il presidente Donald Trump ha voluto mandare un messaggio chiarissimo al regime: "Meglio non iniziare a sparare, perché spareremo anche noi". In Iran nuovo ciclo di proteste, morti e feriti in aumento; L'Iran esplode, proteste in più di 100 città. E il regime risponde con le esecuzioni: «Decine di giustiziati in due settimane»; L'Iran in fiamme. Khamenei: 'Non cederemo, Trump un tiranno'; Iran in fiamme, la protesta avanza. Khamenei: Ma non cederemo. Iran in fiamme, la protesta avanza. Khamenei: "Ma non cederemo" - Folla in marcia nelle strade, auto date alle fiamme, slogan contro gli ayatollah.

Il salto di qualità della rivolta in Iran rimasto senza alleati - Nel 2022, per soffocare i disordini seguiti all’uccisione di Mahsa Amini, al regime servirono oltre tre mesi di repressione brutale, in un contesto che, per Teheran, era ... today.it

Iran in fiamme, Khamenei: «Non cederemo, Trump tiranno». Oltre 50 morti - La Nobel Ebadi teme il massacro durante il blackout di internet, il figlio dello scià invoca lo sciopero generale ... ilsole24ore.com

Iran in fiamme, Khamenei: «Non cederemo, Trump tiranno». Oltre 50 morti ilsole24ore.com/art/iran-fiamm… x.com

Folla in marcia nelle strade, auto date alle fiamme, slogan contro gli ayatollah. E almeno 51 morti. Da quasi... Leggi l'articolo #Iran - facebook.com facebook

