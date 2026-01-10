Iran | dilaga la protesta in tutto il Paese Le autorità minacciano | Tutti i manifestanti rischiano la pena di morte

In Iran, le proteste si protraggono da oltre due settimane, coinvolgendo numerose città e cittadini. Le autorità hanno risposto con minacce di pena di morte ai manifestanti, evidenziando la tensione crescente tra il governo e la popolazione. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con il regime sotto pressione e le manifestazioni che continuano a espandersi a livello nazionale.

Le manifestazioni di protesta, giunte al quattordicesimo giorno, dilagano in tutto il Paese. Il regime traballa. Ali Khamenei ha posto il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica dell'Iran in uno stato di allerta più elevato rispetto a quello in cui si trovava durante la guerra con Israele a giugno scorso. Tutti i manifestanti alle proteste che dilagano in Iran saranno accusati di essere "nemici di Dio" ("mohareb"), reato punibile con la pena di morte: lo ha dichiarato il procuratore generale del Paese, Mohammad Movahedi Azad L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Iran: dilaga la protesta in tutto il Paese. Le autorità minacciano: “Tutti i manifestanti rischiano la pena di morte” Leggi anche: Iran, nella morsa del regime: “Tutti i manifestanti rischiano pena di morte” Leggi anche: Oltre 200 morti per le strade dell'Iran. E il regime pensa alla pena di morte per chi protesta Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Iran, dilaga la protesta. E gli USA parlano col figlio dello Shah; Iran, dilaga la protesta: blackout di Internet in tutto il Paese. E Trump torna a minacciare: «Non toccate i manifestanti»; Iran, arresti e vittime. La protesta dilaga: “Evitate gli scontri”; Tensioni in Cisgiordania. In Iran dilaga la protesta. Iran, dilaga la protesta: blackout di Internet in tutto il Paese. E Trump torna a minacciare: «Non toccate i manifestanti» - L'ente di controllo online Netblocks segnala un blackout di Internet a Teheran e in molte città dell'Iran. msn.com

Iran a fuoco, morti e feriti. Dilaga la protesta contro il regime degli ayatollah, Trump pronto a intervenire - La guida suprema del Paese, 86 anni, ha definito il presidente americano “un arrogante che cadrà presto”, dal canto suo Trump ha ribadito di essere pronto a mandare l’esercito se vengono colpiti i ... blitzquotidiano.it

LA PROTESTA DILAGA - In Iran, le proteste antigovernative sono entrate oggi, 10 gennaio 2026, nel loro quattordicesimo giorno consecutivo, segnando una delle sfide più gravi alla stabilità del regime degli ultimi decenni. 9colonne.it

Terra Nostra News. . In Iran dilaga la protesta anti regime. - facebook.com facebook

#Tg2000 - #Iran, dilaga la #protesta. Il #regime taglia #internet #9gennaio #Tv2000 @tg2000it x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.