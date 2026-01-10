Le proteste in Iran contro il regime continuano, con manifestazioni che durano ormai da due settimane. Secondo fonti, si registrano numerosi scontri e vittime, mentre le autorità adottano misure di repressione. La situazione resta tesa, con la popolazione che chiede maggiori libertà e miglioramenti economici, in un contesto segnato da forte insoddisfazione sociale.

Roma, 10 gennaio 2026 – Non si fermano le proteste contro il regime in Iran, dove le manifestazioni contro il carovita sono arrivate al quattordicesimo giorno. Nonostante il blocco di internet, immagini della folla che sfilava ieri sera in diverse strade della capitale sono arrivate sui social network. Alcuni dimostranti battevano pentole e padelle, urlando slogan contro il governo incluso “morte a Khamenei”, in riferimento alla guida suprema iraniana. Nelle immagini girate nel quartiere di Sadatabad, nel nord-ovest di Teheran, si sentivano suonare clacson di auto in sostegno ai dimostranti. I canali televisivi in lingua persiana all'estero trasmettono video di molti manifestanti a Mashhad a est, Tabriz a nord e nella città santa di Qom. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Iran, dilaga la protesta contro gli ayatollah. Time: “217 vittime, corpi rimossi dagli ospedali”. Il regime: punizioni durissime ai rivoltosi

