Iperafflusso al Pronto Soccorso del Ruggi la direzione mette in campo misure straordinarie | stop anche ai ricoveri programmati

A causa di un aumento significativo di pazienti, principalmente per virus respiratori stagionali, il Pronto Soccorso del Ruggi ha adottato misure straordinarie, tra cui la sospensione dei ricoveri programmati. La direzione monitora attentamente la situazione, per garantire la gestione più efficace possibile dell’afflusso e assicurare la qualità delle cure.

Nei Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" si registra un iperafflusso di pazienti, soprattutto per i virus respiratori stagionali, con una pressione straordinaria sui percorsi assistenziali e sul personale sanitario.

PRONTO SOCCORSO DEL RUGGI IN AFFANNO, LA FP CGIL DI SALERNO FA APPELLO ALLA REGIONE CAMPANIA.

