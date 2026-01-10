Io sono notizia – Una serie su Corona uno specchio sull’Italia

La docuserie Netflix Fabrizio Corona: io sono notizia racconta la vita, la corte e il rapporto con la giustizia del re dei paparazzi, ma sarebbe riduttivo fermarsi qui. Fabrizio Corona è il centro narrativo di tutti e cinque gli episodi, certo, ma non è l’unico oggetto del racconto. Il vero tema, più profondo e meno comodo, è il nostro Paese: quello che lo ha prodotto, respinto, riassorbito e infine rimesso in scena, ancora una volta, davanti a una telecamera. La serie sceglie un impianto preciso: lasciare spazio quasi totale alla voce del protagonista. Corona parla, ricostruisce, interpreta se stesso. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

