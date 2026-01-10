Investita da un suv a Grignano Il figlio | Ci sono aspetti da chiarire Non escludiamo le vie legali

Un incidente a Grignano ha coinvolto una persona investita da un SUV. Il figlio della vittima ha dichiarato che sono ancora in corso accertamenti e non escludono azioni legali, sottolineando la volontà di fare chiarezza senza puntare il dito. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

"Non vogliamo puntare il dito contro nessuno, perché ci sono ancora alcuni aspetti su cui chi di dovere è al lavoro per fare chiarezza. Ci riserviamo però la possibilità di procedere per vie legali". Si è espresso così Alessio Cesarino, figlio della donna di 52 anni investita da un suv (nella foto le immagini di una telecamera di videosorveglianza) lo scorso 2 gennaio in via Limberti, a Grignano. In riferimento all’episodio, il Comune ha fatto sapere ieri che le indagini condotte dagli agenti dell’ufficio sinistri della polizia locale hanno permesso di risalire all’identità dell’uomo alla guida del suv: si tratta di un cittadino italiano di 40 anni, il quale non si era dato alla fuga, come inizialmente ipotizzato, ma era rimasto sul posto fino all’arrivo dell’ambulanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Investita da un suv a Grignano. Il figlio: "Ci sono aspetti da chiarire. Non escludiamo le vie legali" Leggi anche: Computer quantistico, Google sostiene di aver raggiunto un “vantaggio” verificabile (ma ci sono molti aspetti da chiarire) Leggi anche: Bufera sul post di Cantini e sui “comunisti da sterminare”. Il Pci annuncia vie legali: “Le scuse non bastano” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Investita da un suv a Grignano. Il figlio: Ci sono aspetti da chiarire. Non escludiamo le vie legali. Investita da un suv a Grignano. Il figlio: "Ci sono aspetti da chiarire. Non escludiamo le vie legali" - La donna è ancora ricoverata in ospedale con molteplici fratture scomposte: la vettura l’avrebbe travolta agganciando il guinzaglio del cane. msn.com

REGINA, 3 ANNI (14/12/2022), TG MEDIA, TROVATA INVESTITA, DOPO LE CURE MEDICHE LE HANNO RICOSTRUITO LA ZAMPA E ORA CERCA CASA Regina, la cagnolina bionica che con l’amore e le cure delle volontarie è rinata dopo l’abbandono! Un - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.