Investimenti e Pil crescono Abbiamo ridotto il debito

Negli ultimi anni, il territorio ha registrato una crescita costante del PIL, che ha raggiunto i 256,5 milioni di euro. Contestualmente, sono stati adottati interventi efficaci per ridurre il debito pubblico. Questi dati testimoniano un andamento positivo dell’economia locale, con investimenti che contribuiscono allo sviluppo sostenibile e alla stabilità finanziaria del territorio.

"Per l'ennesimo anno consecutivo, si è registrato l'aumento del ' Pil del territorio ' che è salito a quota 256 milioni e mezzo di euro". Lo annuncia il sindaco Simone Saletti, dopo l'approvazione entro i tempi stabiliti del bilancio che come assicura "consente all'ente di ripartire immediatamente con la programmazione evitando l'esercizio provvisorio, certificando evidenti parametri di crescita e solidità". Numeri che sostengono gli intenti: "Il continuo aumento del Pil – spiega il sindaco – misurato grazie all'andamento dei redditi ai fini dell'addizionale comunale all'Irpef, non è frutto del caso, ma è figlio dell'incremento del lavoro e delle attività.

