Intossicazione al Maximall | dimessi dal Ruggi i sei dipendenti di un fast food

Sei dipendenti di un fast food nel Maximall di Pontecagnano Faiano sono stati dimessi dal reparto di emergenza dell’ospedale Ruggi dopo aver subito un’intossicazione. Secondo le prime ricostruzioni, le persone sarebbero state esposte a un mix di sostanze chimiche di detersivi. L’incidente si è verificato ieri sera, e le autorità stanno valutando le cause dell’accaduto.

