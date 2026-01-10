Intossicazione al Maximall | dimessi dal Ruggi i sei dipendenti di un fast food
Sei dipendenti di un fast food nel Maximall di Pontecagnano Faiano sono stati dimessi dal reparto di emergenza dell’ospedale Ruggi dopo aver subito un’intossicazione. Secondo le prime ricostruzioni, le persone sarebbero state esposte a un mix di sostanze chimiche di detersivi. L’incidente si è verificato ieri sera, e le autorità stanno valutando le cause dell’accaduto.
Sarebbero state intossicate per varie sostanze di un mix di detersivi, le sei persone soccorse dal Vopi all'interno del Maximall di Pontecagnano Faiano, ieri sera. Forti bruciori a occhi e gola per i malcapitati, per i quali inizialmente era stata ipotizzata una intossicazione da monossido di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
