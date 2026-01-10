Intitolazione della strada di fronte alla Compagnia Carabinieri di Bibbiena all’Appuntato Carmine Della Sala
Viene intitolata la strada di fronte alla Compagnia Carabinieri di Bibbiena all’Appuntato Carmine Della Sala, in ricordo del suo servizio e della sua dedizione. L’evento si svolge il 10 gennaio 2026, in occasione del 53° anniversario della sua scomparsa. L’iniziativa mira a onorare la memoria di un servitore dello Stato che ha dedicato la sua vita alla tutela della comunità.
Arezzo, 10 gennaio 2026 – Intitolazione della strada prospiciente la Compagnia Carabinieri di Bibbiena all’Appuntato Carmine Della Sala, in occasione del 53° Anniversario della sua morte in servizio. Sabato 10 gennaio 2026 si è svolta a Bibbiena la cerimonia commemorativa in occasione del 53° anniversario della morte in servizio dell’Appuntato Carmine Della Sala, decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare e Medaglia d’Oro al Valor Civile, simbolo di altissimo esempio di dedizione, coraggio e assoluta fedeltà ai valori dell’Arma dei Carabinieri. L’evento, curato e organizzato dal Sindaco di Bibbiena dott. 🔗 Leggi su Lanazione.it
