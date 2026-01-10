Interviste ai protagonisti della storia di Cesena

“Interviste ai protagonisti della storia di Cesena” è un progetto promosso dal liceo Vincenzo Monti e Italia Nostra Cesena per gli anni scolastici 2025-2026 e 2026-2027. Dopo i precedenti successi, come “Leggere la città” e “La fede dipinta”, l’iniziativa mira a approfondire la conoscenza del passato locale attraverso incontri con figure che hanno contribuito alla storia di Cesena.

Si intitola 'Interviste con la Storia' il progetto che il liceo classico Vincenzo Monti e la sezione cesenate di Italia Nostra propongono per gli anni scolastici 2025-2026 e 2026-2027, dopo i successi di 'leggere la città-Alla scoperta della storia di Cesena attraverso le epigrafi del centro' e 'La fede dipinta-Gli ex voto del Monte tra realtà e immaginazione'. Il progetto è stato presentato ieri in una conferenza stampa dal docente Francesco Gaggi, responsabile del progetto e tutor interno del Liceo Monti, e Andrea Turchi, segretario di Italia Nostra e tutor esterno. Il progetto coinvolge i 24 studenti della 3BC (indirizzo Classico del Liceo Monti di Cesena).

