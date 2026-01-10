Interventi sulla viabilità del nuovo ospedale | come raggiungere il pronto soccorso

A partire da lunedì 12 gennaio, Pordenone avvierà interventi sulla rete stradale, inclusi lavori sulla viabilità dell’area ospedaliera. Questi cambiamenti sono necessari per migliorare l’accessibilità e la sicurezza, in particolare per il pronto soccorso. Si consiglia di consultare le indicazioni temporanee e pianificare eventuali percorsi alternativi per garantire un accesso agevole all’ospedale durante i lavori.

Da lunedì 12 gennaio Pordenone sarà interessata da una lunga serie di cantieri sulla rete stradale. Tra i lavori in programma figura anche la nuova viabilità dell'area ospedaliera di Pordenone. Un'opera che si svilupperà nell'arco di più mesi e prevederà restrizioni fino alla chiusura dei.

