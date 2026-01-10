Inter non solo fascia | serve un centrale mancino per la difesa

L’Inter sta lavorando anche fuori dall’attenzione generale, puntando a rafforzare la propria difesa con un elemento strategico: un difensore centrale mancino. Questa scelta mira a migliorare la solidità del reparto difensivo e a offrire maggiori soluzioni in fase di impostazione. La ricerca di un profilo adeguato rappresenta un passo importante per completare l’organico e ottimizzare le rotazioni difensive della squadra.

L'Inter non guarda solo alla fascia. Dietro le quinte, il lavoro della dirigenza nerazzurra si sta concentrando anche su un'esigenza strutturale, meno appariscente ma centrale nell'economia del progetto: l'inserimento di un difensore centrale mancino, profilo ritenuto chiave per completare l'assetto difensivo. Non è un'esigenza improvvisata. È una lettura tecnica che nasce dal campo, dalle rotazioni, dagli equilibri che Cristian Chivu sta cercando di consolidare. Una difesa più asimmetrica, più fluida nell'uscita palla, meno prevedibile nella prima costruzione. Un mancino per completare il mosaico difensivo.

L'Inter spinge per Cancelo: all'Al Hilal con Inzaghi uno tra Acerbi e De Vrij - Joao Cancelo è il primo obiettivo per la fascia destra dell'Inter e c'è la reale possibilità che possa arrivare a rafforzare. tuttomercatoweb.com

Mercato Inter, doppio scambio per risolvere il problema sulla fascia destra - La fascia destra resta nei pensieri dell’Inter: i nerazzurri in vista della seconda parte della stagione stanno valutando le ipotesi più disparate per fornire a Cristian Chivu un esterno destro affida ... msn.com

Durante L'ascia raddoppia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dell'ipotesi di un arrivo dal mercato di gennaio per la fascia destra dell'Inter - facebook.com facebook

FcIN - #Dodò resta un'opzione per la fascia destra: le intenzioni dell'Inter e la valutazione della Fiorentina x.com

