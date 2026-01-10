Damascelli sottolinea come Inter-Napoli rappresenti la vera sfida di vertice della stagione, lasciando il resto della Serie A in secondo piano. Per il commentatore, questa partita definisce il ritmo e l'importanza del campionato, relegando le altre gare a un ruolo più marginale. Un confronto che, secondo l’analisi, può influenzare significativamente la classifica e il valore delle forze in campo.

Damascelli vede in Inter-Napoli l’unica vera sfida di vertice, con il resto della Serie A relegato a semplice contorno. Per il Napoli è uno snodo decisivo: vincere per restare in corsa, perdere significherebbe uscire dalla lotta scudetto. Inter-Napoli, tutto il resto è provincia. Scrive Tony Damascelli nelle pagine di Giornale: “Il campionato non offre certezze, forse soltanto l’Inter ribadisce la propria solidità, soprattutto grazie ai suoi fenomenali attaccanti, un campione del mondo e un vice, Lautaro e Thuram, gli o le altre fanno provincia, dietro lamenti e proteste. I pareggi di Napoli e Milan sono andati oltre i meriti effettivi, al di là della libera interpretazione del regolamento da chi, invece, non dovrebbe commettere errori, la questione arbitrale”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Inter-Napoli, tutto il resto è provincia (Damascelli)

Leggi anche: Domani Inter-Napoli. Tutto il resto è provincia

Leggi anche: Il Napoli cade a Udine e gli alibi di Conte non reggono (Damascelli)

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Allegri: 'Inter e Napoli sono le squadre favorite'; Inter-Napoli: Luci a San Siro, c'è in palio un pezzo di scudetto; Allegri: “Inter e Napoli sono nettamente più forti! E poi c’è una cosa che l’Inter fa…”; Allegri non ha dubbi: Inter e Napoli nettamente più forti, c'è poco da scherzare.

Domani Inter-Napoli. Tutto il resto è provincia - Napoli e già si mormora, si sussurra, si insinua sulla designazione dell’arbitro ... msn.com

Come finirà Inter-Napoli? I precedenti suggeriscono un risultato - 1 per i partenopei ma stavolta si trasloca a Milano, dove i nerazzurri sono usciti imbattuti dalle ultime sei partite contro i ... tuttosport.com