Inter-Napoli tutto il resto è provincia Damascelli
Damascelli sottolinea come Inter-Napoli rappresenti la vera sfida di vertice della stagione, lasciando il resto della Serie A in secondo piano. Per il commentatore, questa partita definisce il ritmo e l'importanza del campionato, relegando le altre gare a un ruolo più marginale. Un confronto che, secondo l’analisi, può influenzare significativamente la classifica e il valore delle forze in campo.
Damascelli vede in Inter-Napoli l’unica vera sfida di vertice, con il resto della Serie A relegato a semplice contorno. Per il Napoli è uno snodo decisivo: vincere per restare in corsa, perdere significherebbe uscire dalla lotta scudetto. Inter-Napoli, tutto il resto è provincia. Scrive Tony Damascelli nelle pagine di Giornale: “Il campionato non offre certezze, forse soltanto l’Inter ribadisce la propria solidità, soprattutto grazie ai suoi fenomenali attaccanti, un campione del mondo e un vice, Lautaro e Thuram, gli o le altre fanno provincia, dietro lamenti e proteste. I pareggi di Napoli e Milan sono andati oltre i meriti effettivi, al di là della libera interpretazione del regolamento da chi, invece, non dovrebbe commettere errori, la questione arbitrale”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
