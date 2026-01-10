Inter-Napoli probabili formazioni | Neres ancora assente a San Siro

L’attesa per il match tra Inter e Napoli si fa più concreta, con le probabili formazioni ormai delineate. Neres, ancora alle prese con un dolore persistente, non sarà in campo, sollevando qualche dubbio sulla composizione offensiva del Napoli. La sfida si presenta come un confronto importante, in cui entrambe le squadre cercheranno di ottenere un risultato positivo, rispettando le rispettive strategie e condizioni fisiche.

Alla fine Neres alza Bandiera bianca. Troppo pericoloso rischiarlo a San Siro con il dolore che non è ancora sparito. Da qui la decisione di non inserirlo neppure tra i convocati.

GAZZETTA - Inter-Napoli, le probabili formazioni, le scelte di Chivu e Conte per il big match - Secondo il quotidiano, Antonio Conte si affiderà in retroguardia a Milinkovic Savic tra i pali, al terzetto difensivo composto ... napolimagazine.com

Inter-Napoli: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - La prima di ritorno si apre col big match di San Siro: è l’occasione per Chivu per allungare a +7 su Conte. msn.com

LIVE la conferenza stampa di Cristian Chivu in vista di Inter-Napoli Guarda qui bit.ly/4sAdZhm x.com

Paolillo: “Ora i punti pesano davvero” La vigilia di Inter-Napoli si carica di significati che vanno oltre i novanta minuti. Ernesto Paolillo, ex dirigente dell’Inter, legge così il momento del campionato intervenendo a Il Bar di Tuttonapoli su Radio Tutto Napoli. “Ci s - facebook.com facebook

