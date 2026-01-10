inter napoli politano nel tridente con hojlund e elmas

Domani alle 20:45 si gioca Inter-Napoli, partita valida per il campionato di Serie A. L’allenatore azzurro ha scelto di schierare Politano nel tridente con Hojlund ed Elmas, in assenza di Neres, ancora infortunato alla caviglia. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in classifica.

Domani alle 20:45 il match di campionato Inter-Napoli. Tra gli azzurri, non è riuscito a recuperare David Neres dall’infortunio alla caviglia. Le probabili formazioni di Inter-Napoli. Di seguito, la probabile formazione scelta da Antonio Conte per gli azzurri: Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Højlund, Elmas. Sarà dunque Politano che sostituirà il brasiliano ex Benfica, con Di Lorenzo che prenderà il suo posto sulla fascia destra. In difesa dovrebbe tornare titolare Juan Jesus, che aveva saltato il match contro l’Hellas Verona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

