Inter-Napoli novità su David Neres | ecco cos’è stato deciso dopo l’allenamento
L’attesa per il match tra Inter e Napoli cresce, con particolare attenzione alle condizioni di David Neres. Dopo l’ultimo allenamento, sono state ufficializzate le decisioni riguardanti il suo ruolo e la sua disponibilità in campo. Ecco le ultime novità che influenzeranno la formazione e le strategie delle squadre in vista di questa importante sfida.
Inter-Napoli si sta avvicinando rapidamente e alla vigilia del big match è arrivata anche la notizia definitiva su David Neres. Inter-Napoli si giocherà domani sera, alle ore 20:45, a San Siro e dirà tanto in termini di classifica e sull’andamento in generale ai vertici della Serie A. Nel frattempo, solamente pochi minuti fa, è arrivata . 🔗 Leggi su Sportface.it
Max #Allegri su Inter-Napoli di domani: “Dobbiamo far la corsa su noi stessi, rimanere sereni e tranquilli, sapendo che per l'obiettivo c'è da far fatica. Ci sono #Inter, #Milan, #Juventus, #Napoli, #Roma e #Como: 2 rimangono fuori dalla Champions. Bisogna rim x.com
Alla vigilia di Inter-Napoli, Cristian Chivu sorprende tutti e spegne il duello mediatico: “Non esiste il confronto con Antonio Conte”. https://fanpa.ge/DEgRm - facebook.com facebook
