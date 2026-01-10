Inter Napoli la sfida non si ferma al terreno di gioco | confronto economico tra i due club

L’attesa per la match tra Inter e Napoli si accompagna anche a un’analisi dei loro aspetti economici. Prima della sfida di domani sera a San Siro, si confrontano i bilanci dei due club, evidenziando differenze e punti di forza. Un approfondimento che va oltre il campo, offrendo uno sguardo sulle risorse e le strategie finanziarie di Inter e Napoli.

Inter e Napoli si sfidano sul campo, ma il divario economico tra i due club è ancora significativo. Nonostante il Napoli, campione d'Italia, abbia incassato dai diritti televisivi metà rispetto a quanto ricevuto dall' Inter, vicecampione d'Europa, per la stagione 2024-2025, la differenza nelle risorse economiche continua a pesare. I nerazzurri hanno registrato il record di ricavi del calcio italiano con ben 545 milioni, un dato che ha beneficiato del percorso in Champions League, che ha contribuito con circa 137 milioni.

