Inter-Napoli | ci pensano l' argentino e l' irlandese

Inter-Napoli: un match atteso che vede protagonisti due talenti, uno argentino e uno irlandese, pronti a fare la differenza sul campo. Nonostante il clima freddo di novembre a San Siro, tifosi e appassionati si sono radunati in tanti, alcuni con costumi ispirati a Maradona, per sostenere le proprie squadre. L’atmosfera è caratterizzata da entusiasmo e passione, senza eccessi, in un contesto di rispetto e sportività.

Ridacchiano, guasconi, malgrado il clima già rigido imposto dal grigio novembre milanese. A San Siro sono accorsi in quindicimila, alcuni con il costume di Pulcinella indosso, altri - in mucchio - con vaporose parrucche e maglie personalizzate, per imitare il loro idolo, che poi sarebbe Diego Armando Maradona. Ignorano, ancora, che il 1985 non sarà l'anno della consacrazione, ma comunque poco ci manca. Il Napoli è guidato da un cocchiere bresciano, Ottavio Bianchi, uno che conosce il significato intenso dell'essere partenopeo adottivo, dal momento che con questa maglia c'ha giocato. Punta forte su Maradona e Giordano, armati dall'estro incontrollabile di Pecci, protetti dalla generosità di Renica, dai muscoli di Bruscolotti, dalle mani sicure di Garella, tra i pali.

