Inter Napoli all’orizzonte | Darmian fra gli arruolabili
L’Inter si prepara alla prossima sfida contro il Napoli, con Darmian tra i potenziali arruolabili. Dopo la vittoria esterna contro il Parma, la squadra continua a mantenere un buon stato di forma e si avvicina all’incontro con fiducia, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. La gara rappresenta un momento importante nel percorso di inizio 2026 per i nerazzurri.
Le lancette dell'orologio scorrono veloci e per l'Inter si avvicina il momento di tornare in campo. Archiviata la vittoria per 2-0 con il Parma in trasferta, i nerazzurri hanno dimostrato di poter rimanere sulla retta via, anche in questo inizio di 2026. L'obiettivo è quello di rimanere imbattuti nel nuovo anno, con la prossima gara che potrebbe risultare cruciale nella lotta per lo Scudetto. Stiamo parlando della sfida con il Napoli, in programma domani 11 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Uno scontro diretto da non sbagliare, con i 3 punti che darebbero ulteriore fiducia alla Beneamata.
Inter Napoli all’orizzonte | non solo Darmian di rientro.
