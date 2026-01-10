Inter il centrale è già in casa | Akanji convince tutti

L’Inter ha ufficialmente annunciato l’ingaggio di Akanji come nuovo difensore centrale. La sua presenza rappresenta una scelta strategica pensata per rafforzare la linea difensiva a lungo termine. Con questa acquisizione, il club punta a consolidare la rosa e a migliorare le prestazioni in vista delle competizioni stagionali. Akanji si inserisce nel progetto nerazzurro come elemento affidabile e già integrato nel gruppo.

L' Inter ha trovato il suo centrale. Non una soluzione d'emergenza, ma una scelta destinata a durare. Le risposte arrivate convincono la dirigenza: Manuel Akanji può essere il perno difensivo anche nel medio periodo. Il segnale è netto. Fiducia totale dello staff e dello spogliatoio, rendimento costante e adattamento immediato al ruolo: lo svizzero si candida a entrare nel gruppo dei titolari "blindati". Se la linea reggerà, lo scenario cambia anche in ottica mercato estivo. La strategia si sposta sulle alternative: serviranno rinforzi mirati per le rotazioni, non un nuovo titolare. In agenda un vice Akanji, coperture per Alessandro Bastoni e Yann Aurel Bisseck, con l'idea di colpi sostenibili e funzionali.

