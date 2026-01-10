Inter esterno destro cercasi | su Dodò solo valutazioni

L’Inter si concentra sul mercato e valuta attentamente le opzioni per il ruolo di esterno destro. Dopo aver rinunciato all’operazione João Cancelo, la dirigenza preferisce non affrettare le scelte, mantenendo aperte diverse possibilità. La priorità rimane trovare un giocatore in grado di garantire qualità e continuità, senza pressioni temporali. La situazione attuale riflette un atteggiamento di riflessione e attenzione alle valutazioni.

L' Inter rallenta e riflette. La priorità è chiara, un esterno destro titolare, ma la dirigenza ha scelto di non forzare i tempi dopo il mancato affondo su João Cancelo. Serve un profilo pronto, affidabile, non una toppa. Sul tavolo circola anche Dodô, ma allo stato attuale non ci sono contatti avviati. Il brasiliano della Fiorentina è un nome monitorato da tempo, non una scelta blindata. Tradotto: opzione aperta, ma senza accelerazioni. A Viale della Liberazione il mantra è uno solo: valutazioni approfondite. Le prossime uscite della Fiorentina saranno osservate con attenzione; solo se arriveranno conferme sul campo si potrà passare ai fatti.

