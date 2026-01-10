Inter è una partitissima di nervi Esame Napoli per l’allungo decisivo

L'incontro tra Inter e Napoli si presenta come una partita importante, che potrebbe influenzare significativamente l’andamento del campionato. La sfida, ricca di tensione e attesa, rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, in cerca di punti fondamentali per i propri obiettivi stagionali. La gara di domani sera al Meazza sarà, quindi, un banco di prova importante, con la posta in palio che rende ogni dettaglio decisivo.

I prodromi non sono quelli per un confronto tra vecchi amici. La posta in palio è grande e il passato recente ha avvelenato una sfida, tra Inter e Napoli, che domani sera al Meazza può essere spartiacque della stagione. Una vittoria nerazzurra manderebbe gli ospiti a -7, al contrario il colpo esterno ridurrebbe a un punto il distacco e sarebbe ben accolto anche dalle altre concorrenti al titolo. A Castel Volturno ci sono tanti volti con un passato ad Appiano Gentile. Vivranno Inter-Napoli da ex, non tutti allo stesso modo. Matteo Politano, ad esempio, cova buoni ricordi del biennio nerazzurro. Per tutti gli altri il rapporto con la controparte è un insieme di alti e bassi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

