Inter cambio di rotta | Molina nuovo obiettivo a destra

L’Inter ha modificato la propria strategia di mercato, puntando ora su Nahuel Molina per rinforzare la fascia destra. Dopo aver abbandonato l’idea di João Cancelo, la società nerazzurra ha scelto di indirizzare le proprie attenzioni su questo difensore argentino. La decisione riflette un nuovo approccio nella campagna di rafforzamento della squadra, con l’obiettivo di migliorare la qualità del reparto difensivo esterno.

Cambio di rotta sul mercato dell’ Inter. Saltata la pista João Cancelo, la dirigenza nerazzurra ha individuato in Nahuel Molina il nuovo obiettivo per rinforzare la corsia di destra. L’urgenza nasce dall’assenza prolungata di Denzel Dumfries. Le soluzioni interne non bastano: Luis Henrique sta dando risposte positive, ma non copre tutte le esigenze del reparto. Da qui la virata decisa. Il profilo di Raoul Bellanova (Palestra) è ritenuto fuori portata per costi, mentre Molina, con contratto in scadenza nel 2027, offre margini di manovra più concreti. I contatti sono in fase esplorativa. Non è esclusa una soluzione ponte per chiudere il mese: torna d’attualità Emil Holm, nome già sondato in passato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

