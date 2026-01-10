intelligenza artificiale in banca 200mila posti di lavoro a rischio in europa

Un’analisi di Morgan Stanley segnala che, entro la fine del decennio, circa 200.000 posti di lavoro nel settore bancario europeo potrebbero essere a rischio a causa dell’adozione di sistemi di intelligenza artificiale. Questa trasformazione tecnologica potrebbe modificare significativamente il panorama occupazionale, richiedendo un'attenzione crescente alle nuove competenze e alle dinamiche del mercato del lavoro in Europa.

Secondo un’analisi diffusa nei primi giorni di gennaio da Morgan Stanley, entro la fine del decennio oltre 200mila posti di lavoro nelle banche europee potrebbero essere eliminati a seguito dell’introduzione di sistemi di intelligenza artificiale. Gli analisti hanno esaminato 35 grandi gruppi bancari europei che, nel complesso, impiegano circa 2,12 milioni di persone. La previsione: -10% di occupazione entro il 2030. Da quello che è emerso dall’analisi, entro il 2030 gli istituti bancari potrebbero ridurre la forza lavoro di circa il 10%. L’adozione accelerata di strumenti di intelligenza artificiale e automazione avanzata, insieme alla progressiva chiusura degli sportelli bancari, già in atto da anni ma destinata a intensificarsi con il consolidamento dei servizi digitali, si traduce, in numeri assoluti, in circa 212mila posti di lavoro in meno nell’arco di 5 anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

