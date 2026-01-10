Intanto la prima tappa del suo Live26 è già sold out A Circo Massimo

La prima tappa del Live26 di Cesare Cremonini si è già esaurita, con l’evento previsto al Circo Massimo. Nato il 27 marzo 1979, sotto il segno dell’Ariete, Cremonini è uno dei cantautori italiani più apprezzati, noto per la sua carriera solista e le performance dal vivo. L’appuntamento rappresenta un momento importante per i fan e gli appassionati di musica dal vivo.

C esare Cremonini è nato in un giorno di primavera, il 27 marzo di 45 anni fa, sotto il segno dell'Ariete. Per lui, il 2026 si annuncia come un anno trionfale, almeno secondo gli astrologi che in questi giorni si affannano a stilare previsioni zodiacali. Glielo anticipo, per gioco, del resto è la prima intervista di copertina dell'anno, serve rompere il ghiaccio. Lui mi guarda con un sorriso appena accennato, sornione. Forse perché più che al destino scritto nelle stelle, ha sempre creduto solo nella determinazione. O forse perché, senza fare rumore, il primo traguardo dell'anno lo ha già centrato, confermando la "profezia": la prima data del tour 2026, il 6 giugno a Roma, Circo Massimo, è sold out.

