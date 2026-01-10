Instagram violati i dati di 17,5 milioni di utenti Ci sono anche molti italiani Ecco perché state ricevendo la mail ‘Resetta la password’

Da quotidiano.net 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, molti utenti di Instagram, tra cui numerosi italiani, hanno ricevuto email che richiedono di resettare la password. Questa comunicazione è legata a una violazione dei dati che ha coinvolto circa 17,5 milioni di account. È importante verificare la propria sicurezza online e seguire le istruzioni ufficiali per proteggere i propri dati personali.

Roma, 10 gennaio 2026 – Nei giorni scorsi potreste aver ricevuto anche voi una mail di Instagram per resettare la password. La buona notizia? Molto probabilmente non è la solita campagna di phising. La cattiva? È molto peggio. Quello che sta accadendo in queste ore è infatti l'onda d'urto di uno dei più gravi incidenti di sicurezza degli ultimi dieci anni. Non si tratta di un semplice bug momentaneo, ma, secondo quanto riportano gli esperti di  Malwarebytes Labs,  di una massiccia violazione dei dati (data breach). Un database contenente le informazioni sensibili di circa 17,5 milioni di utenti di Instagram, infatti, è stato sottratto e messo in vendita sul Dark Web, quella parte di internet che richiede particolari accorgimenti per essere esplorata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

instagram violati i dati di 175 milioni di utenti ci sono anche molti italiani ecco perch233 state ricevendo la mail 8216resetta la password8217

© Quotidiano.net - Instagram, “violati i dati di 17,5 milioni di utenti”. Ci sono anche molti italiani. Ecco perché state ricevendo la mail ‘Resetta la password’

Leggi anche: Gmail, 180 milioni di account violati: i nostri dati sono tutti in pericolo, ecco come evitare guai

Leggi anche: Windows 11 cambia la finestra Esegui dopo 30 anni: ecco perché molti utenti sono preoccupati

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

instagram violati dati 175Instagram, “violati i dati di 17,5 milioni di utenti”. Ci sono anche molti italiani. Ecco perché state ricevendo la mail ‘Resetta la password’ - A differenza di altri episodi passati, questa volta la situazione è particolarmente critica perché i dati rubati non si limitano al mondo digitale. quotidiano.net

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.