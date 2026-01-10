Infrastrutture l’analisi di Accorsi | Cispadana e ferrovia per Cento Assi strategici per tutto il territorio

Edoardo Accorsi, sindaco di Cento, sottolinea l'importanza delle infrastrutture per lo sviluppo territoriale. Tra le priorità del suo mandato vi sono interventi come la variante Cispadana e il potenziamento della ferrovia per Cento, considerati assi strategici per migliorare connettività e crescita economica nell’area. Questi interventi rappresentano elementi fondamentali per il progresso e l’efficienza del territorio, contribuendo a rafforzare le opportunità di sviluppo locale.

Di Bisceglie Edoardo Accorsi, sindaco di Cento, tra le sue priorità di mandato ha sempre inserito tra i primi punti il tema delle infrastrutture. In che modo, da qui a fine mandato, riuscirà a portare a termine i suoi obiettivi? "Il tema infrastrutture per Cento significa tre questioni prioritare. Primo, autostrada Cispadana: per noi è un'opera necessaria. Abbiamo espresso parere favorevole formalmente nel 2024, serve prima di tutto alla crescita e alla competitività delle nostre imprese. Secondo, collegamento ferroviario per Cento, un'ambizione figlia di una grande necessità, per me un progetto concreto su cui lavorare.

