Infortunio Ferguson Roma-Sassuolo | dentro El Shaarawy

Durante la partita tra Roma e Sassuolo, si è verificato un nuovo infortunio nel reparto offensivo giallorosso. Al 38° minuto del primo tempo, Evan Ferguson è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema fisico, facendo spazio a Stephan El Shaarawy. La situazione evidenzia le sfide legate alla gestione degli infortuni nel reparto offensivo della squadra.

Nuovo infortunio in attacco per la Roma. A farne le spese, questa volta, Evan Ferguson che al 38? del primo tempo è costretto a dare spazio ad El Shaarawy. Da valutare le reali condizioni del giocatore ex Brighton ma, c’è da dire, che il cambio oltre l’infortunio sarebbe stato favorito anche a causa di una prestazione che al tecnico giallorosso non sarebbe piaciuta affatto in questa prima frazione di gara contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Si attendono info per capire l’entità dell’infortunio occorso ad Evan Ferguson. L'articolo Infortunio Ferguson, Roma-Sassuolo: dentro El Shaarawy proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Infortunio Ferguson, Roma-Sassuolo: dentro El Shaarawy Leggi anche: Roma-Midtjylland 2-1: El Aynaoui ed El Shaarawy in gol, infortunio per Koné Leggi anche: Roma, vittoria d’autore in Europa League: El Aynaoui ed El Shaarawy decidono Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La nuova vita di Evan Ferguson alla Roma: finalmente segna, si prende gli elogi di Michael Owen e allontana il mercato; A Lecce la Roma non fa regali e avvisa Juve e Como: Ferguson e Dovbyk per la Champions; Roma-Sassuolo, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Serie A, Roma – Sassuolo: probabili formazioni e dove vederla. Roma, si fa male anche Ferguson: fuori al 37' contro il Sassuolo, le condizioni - Un raggio di sole contro il Lecce per i due centravanti della Roma, entrambi a segno al Via del Mare, poi però ecco l'infortunio di Dovbyk e, oggi contro il Sassuolo, quello di Ferguson. calciomercato.com

Roma, Ferguson sostituito al 38' dopo un problema alla schiena - Sassuolo a causa di problema nella zona lombare della schiena: al sui posto El Shaarawy ... gianlucadimarzio.com

Ferguson, è bastato che fosse accostato al Napoli e si è fatto male - Ha lasciato il campo al 38esimo del primo tempo di Roma- ilnapolista.it

Mercato #Roma: l’infortunio di #Dovbyk mette nei guai i giallorossi. #Ferguson verso l’addio #ASRoma #Calciomercato x.com

Nella vittoria di ieri a Lecce della Roma 0 a 2 sono andati a segno entrambi i centravanti Ferguson e #Dovbyk, quest’ultimo però , uscito poco dopo il gol per infortunio. Artem Dovbyk nella sfida contro i salentini era in ballottaggio con Ferguson per una maglia - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.