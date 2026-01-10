L’attaccante Ferguson, recentemente accostato alla Juventus, si è fermato a causa di un problema alla schiena. Le sue condizioni vengono attentamente valutate dai medici, senza che siano ancora stati forniti dettagli definitivi. La società monitora con attenzione la situazione, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche.

Infortunio Ferguson, l’attaccante irlandese si è fermato per un problema alla schiena e le sue condizioni sono da valutare. Le ultime. Il periodo nero dell’infermeria giallorossa sembra non avere fine. Nel corso dell’ultimo match di campionato, la sfortuna ha colpito ancora la formazione capitolina, costretta a fare i conti con un nuovo stop forzato che complica i piani tattici dell’allenatore. L’ infortunio si Ferguson rappresenta l’ennesima mossa falsa di una stagione che sta mettendo a dura prova la profondità della rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. Tutto è accaduto durante il primo tempo della sfida contro il Sassuolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Ferguson, l’attaccante accostato alla Juve si è fermato per un problema fisico: le sue condizioni

Leggi anche: Infortunio Dovbyk, brutte notizie per Gasperini: l’attaccante esce per un problema fisico. Le sue condizioni

Leggi anche: Udinese, brutte notizie per Runjaic: questo giocatore si è fermato per un problema fisico. Le sue condizioni e quando rientrerà a disposizione

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ferguson, è bastato che fosse accostato al Napoli e si è fatto male - Ha lasciato il campo al 38esimo del primo tempo di Roma- ilnapolista.it