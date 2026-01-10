Alla vigilia della sfida tra Inter e Napoli, si aggiornano le condizioni dei nerazzurri. Sono stati analizzati i recuperi e le assenze in vista dell’incontro, offrendo un quadro chiaro sulla situazione di squadra. Un’analisi utile per comprendere le possibili scelte di formazione e le possibilità di risultato, in un momento cruciale della stagione.

In casa Inter, arrivano notizie contrastanti dall'infermeria, con qualche buon segnale ma anche delle assenze importanti in vista della sfida contro il Napoli. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ieri è arrivato un importante recupero per i nerazzurri: Matteo Darmian e Andy Diouf sono tornati a allenarsi con il gruppo. Il difensore italiano, che da mesi soffriva di problemi al polpaccio, ha finalmente superato i suoi guai fisici, e il suo rientro in gruppo è una liberazione non solo per lui, ma anche per Cristian Chivu, che potrà contare nuovamente sulla sua versatilità in difesa e a centrocampo.

© Internews24.com - Infortuni Inter, il punto sui recuperi e le assenze tra i nerazzurri alla vigilia della sfida con il Napoli

