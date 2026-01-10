Influenza in aumento a ridosso del picco dei contagi vaccino gratuito per tutti

L’influenza sta registrando un aumento dei casi, soprattutto tra bambini e giovani. In risposta a questa situazione, il governo ha reso disponibile un vaccino gratuito per tutti, al fine di contenere la diffusione e proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione. È importante seguire le raccomandazioni sanitarie e considerare la vaccinazione come misura preventiva efficace.

L'influenza continua a crescere: i più recenti dati di sorveglianza mostrano un aumento di incidenza delle infezioni respiratorie acute, in particolare tra i bambini e nelle fasce di età più giovani. Il picco dei contagi della stagione influenzale 2025-2026 sarà raggiunto probabilmente entro le. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Influenza, non ancora raggiunto il picco stagionale. Dal 1 gennaio vaccino gratuito Leggi anche: Influenza vicina al picco stagionale. Dilagano i contagi nel cesenate. Vaccinazione gratuita per tutti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Polmonite da influenza, Bassetti: “Quali sintomi devono preoccuparci e richiedono il Pronto Soccorso”. Influenza, picco contagi in Italia: aumentano ricoveri in ospedale per polmonite - Il periodo post natalizio, complici i pranzi con amici e famiglia ma anche il ritorno a scuola e al lavoro, sarà segnato da un picco di contagi da nord a sud. tg24.sky.it

Influenza al picco, pronto soccorso sotto pressione in tutta Italia: pazienti in barella nei corridoi - Influenza al picco, pronto soccorso sotto pressione in tutta Italia: da Nord a Sud aumentano i casi di polmonite e gli accessi in emergenza. tgcom24.mediaset.it

Picco influenza K, il vaccino è meno efficace ma attenua i sintomi e Ciccozzi "vieta" gli antibiotici - Sul picco dell'influenza K e i sintomi si è espresso Massimo Ciccozzi: "Il vaccino comunque riduce la sintomatologia ed è consigliato" ... virgilio.it

Mattino 5. . Freddo in aumento, aumento dei malanni: quando arriverà il picco dell’influenza #Mattino5 - facebook.com facebook

#Influenza: il territorio lodigiano contrasta l’aumento dei casi con l’Hotspot Infettivologico a #Codogno. Leggi qui la news: bit.ly/4qKE23S x.com

