Indonesia temporarily blocks access to Grok over sexualised images

L’Indonesia ha temporaneamente bloccato l’accesso a Grok, il chatbot di Elon Musk, a causa della presenza di immagini sessualizzate generate dall’intelligenza artificiale. La misura mira a prevenire la diffusione di contenuti inappropriati e a tutelare gli utenti, in un contesto di crescente attenzione alle implicazioni etiche e di sicurezza delle nuove tecnologie digitali.

JAKARTA, Jan 10 (Reuters) - Indonesia temporarily blocked Elon Musk’s Grok chatbot on Saturday due to the risk of AI-generated pornographic content, becoming the first co. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Indonesia temporarily blocks access to Grok over sexualised images Leggi anche: In Francia inchiesta su Grok: "Nega l'Olocausto" Leggi anche: xAI, nuovi finanziamenti nonostante la polemica sul chatbot Grok La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Indonesia temporarily blocks access to Grok over sexualised images - Indonesia temporarily blocked Elon Musk's Grok chatbot on Saturday due to the risk of AI- msn.com

Indonesia Temporarily Blocks X's Grok Over Deepfake Pornography Risks - Indonesia has temporarily blocked access to the AI chatbot Grok, citing concerns over the spread of nonconsensual deepfake pornography. jakartaglobe.id

Indonesia blocks Grok AI over deepfake pornography risks - Indonesia has temporarily blocked Elon Musk’s Grok AI over concerns it facilitates non- en.antaranews.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.