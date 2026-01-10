Indonesia temporarily blocks access to Grok over sexualised images

L’Indonesia ha temporaneamente bloccato l’accesso a Grok, il chatbot di Elon Musk, a causa della presenza di immagini sessualizzate generate dall’intelligenza artificiale. La misura mira a prevenire la diffusione di contenuti inappropriati e a tutelare gli utenti, in un contesto di crescente attenzione alle implicazioni etiche e di sicurezza delle nuove tecnologie digitali.

JAKARTA, Jan 10 (Reuters) - Indonesia temporarily blocked Elon Musk’s Grok chatbot on Saturday due to the risk of AI-generated pornographic content, becoming the first co. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

