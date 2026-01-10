Indagini e autopsia sul 69enne caduto sul lavoro | primi accertamenti sul capannone sequestrato

Da messinatoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso le indagini e l’autopsia sul corpo di Antonio Formato, 69 anni, deceduto dopo essere caduto all’interno di un capannone a Fondachello Valdina. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente, mentre il capannone sequestrato è sotto esame per ricostruire l’accaduto. Si attendono ulteriori dettagli per chiarire le circostanze di questo incidente sul lavoro.

Sarà eseguita nelle prossime ore l’autopsia sul corpo di Antonio Formato, 69 anni, originario della provincia di Avellino, precipitato giovedì scorso all’interno di un capannone di un’azienda produttrice di laterizi a Fondachello Valdina. L’uomo stava eseguendo lavori di saldatura su travi in. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Operaio caduto dal tetto: 2 condanne per una morte sul lavoro a Lentate sul Seveso

Leggi anche: Tragedia sul lavoro, operaio 69enne muore dopo una caduta di quattro metri

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

indagini autopsia 69enne cadutoLa morte dell’operaio 69enne a Valdina: i sindacati chiedono risposte - Espressi dubbi sulle condizioni di sicurezza e sull’età del lavoratore di Avellino che operava a 4 metri d’altezza dove sono prescritti determinati dispositivi ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.