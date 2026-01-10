Indagini e autopsia sul 69enne caduto sul lavoro | primi accertamenti sul capannone sequestrato

Sono in corso le indagini e l’autopsia sul corpo di Antonio Formato, 69 anni, deceduto dopo essere caduto all’interno di un capannone a Fondachello Valdina. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente, mentre il capannone sequestrato è sotto esame per ricostruire l’accaduto. Si attendono ulteriori dettagli per chiarire le circostanze di questo incidente sul lavoro.

