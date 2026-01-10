Indagini e autopsia sul 69enne caduto sul lavoro | primi accertamenti sul capannone sequestrato
Sono in corso le indagini e l’autopsia sul corpo di Antonio Formato, 69 anni, deceduto dopo essere caduto all’interno di un capannone a Fondachello Valdina. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente, mentre il capannone sequestrato è sotto esame per ricostruire l’accaduto. Si attendono ulteriori dettagli per chiarire le circostanze di questo incidente sul lavoro.
Sarà eseguita nelle prossime ore l’autopsia sul corpo di Antonio Formato, 69 anni, originario della provincia di Avellino, precipitato giovedì scorso all’interno di un capannone di un’azienda produttrice di laterizi a Fondachello Valdina. L’uomo stava eseguendo lavori di saldatura su travi in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
La morte dell’operaio 69enne a Valdina: i sindacati chiedono risposte - Espressi dubbi sulle condizioni di sicurezza e sull’età del lavoratore di Avellino che operava a 4 metri d’altezza dove sono prescritti determinati dispositivi ... msn.com
