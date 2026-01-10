Indagati i gestori della pagina Facebook ‘Mia Moglie' | titolare dell'account risulta deceduto

La Polizia Postale ha indagato i gestori della pagina Facebook ‘Mia Moglie’, tra cui una donna di 52 anni e un ragazzo di 24. La piattaforma conteneva immagini di donne condivise senza il consenso delle persone ritratte. Si è scoperto inoltre che il titolare dell’account è deceduto. Le indagini mirano a chiarire eventuali responsabilità e a tutelare la privacy delle persone coinvolte.

Indagati una donna di 52 anni e un ragazzo di 24 per la pagina Facebook Mia Moglie, sulla quale venivano condivise immagini di donne "verosimilmente senza il consenso delle persone ritratte", come spiegato dalla Polizia Postale. La pagina era stata chiusa da Meta ad agosto. Il titolare dell'account risulta essere un uomo leccese di 70 anni morto a marzo del 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Pagina Facebook ‘Mia Moglie’, perquisiti gestori: una donna e un ragazzo di 24 anni Leggi anche: Un click e perdi il profilo Facebook: come funziona la nuova truffa dell’Avviso di blocco dell’account Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Rogo di Crans-Montana, indagati per omicidio colposo i gestori del bar; Rubavano pneumatici in tutta Italia e li rivendevano online: «Li consegniamo anche con i corrieri». Arrestati 4 cerignolani; Il proprietario del Constellation, in passato, sarebbe stato in carcere; Crans-Montana, il giallo dei 4 milioni e i sospetti sui coniugi Jacques e Jessica Moretti. Indagati i gestori del gruppo social sessista 'Mia Moglie' - La Polizia ha eseguito i decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Roma nei confronti di persone risultati coinvolti nell'attivazione e gestione della pagina Facebook denominata "Mia Moglie (AN ... ansa.it

