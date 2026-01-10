Incontro tra musica e pittura a Terricciola con ' L' Allucinazione'
A Terricciola si svolge l’evento 'L'Allucinazione', un’occasione di incontro tra musica e pittura. Un’esperienza che valorizza l’arte e la cultura locale, contribuendo alla crescita del territorio. L’iniziativa invita a scoprire le connessioni tra diverse forme artistiche, promuovendo momenti di condivisione e riflessione. Un evento che sottolinea l’importanza dell’arte come elemento di identità e vitalità per la comunità.
Arte e cultura come linfa vitale del territorio. E' questo il messaggio emerso dall'evento 'L'Allucinazione'. L'incontro tra musica e pittura si è svolto ieri 9 gennaio nei locali della parrocchia di Terricciola, confermando ancora una volta la capacità della comunità di accogliere e valorizzare. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: “Materika”. L’incontro tra pittura e scultura nel segno dell’arte contemporanea
Leggi anche: Musica, arte e socialità: due progetti gratuiti per il doposcuola a Terricciola
Incontro tra musica e pittura a Terricciola con 'L'Allucinazione' - L'incontro tra musica e pittura si è svolto ieri 9 gennaio nei locali della parrocchia di ... pisatoday.it
Un incontro tra icone della musica e della moda. ha pubblicato una “ ”, , reinterpretandolo interamente in italiano per la campagna del profumo The One - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.