Incontro tra musica e pittura a Terricciola con ' L' Allucinazione'

A Terricciola si svolge l’evento 'L'Allucinazione', un’occasione di incontro tra musica e pittura. Un’esperienza che valorizza l’arte e la cultura locale, contribuendo alla crescita del territorio. L’iniziativa invita a scoprire le connessioni tra diverse forme artistiche, promuovendo momenti di condivisione e riflessione. Un evento che sottolinea l’importanza dell’arte come elemento di identità e vitalità per la comunità.

