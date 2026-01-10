Nella serata di venerdì 9 gennaio, via Don Luigi Sturzo ad Arezzo è stata teatro di un incidente tra due auto, con un ferito grave. Le cause dello scontro sono in fase di accertamento. L'intervento dei soccorsi ha permesso di gestire la situazione e garantire assistenza alle persone coinvolte. La dinamica dell'incidente resta oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.

Arezzo, 10 gennaio 2026 – Incidente stradale nella serata di venerdì 9 gennaio in via Don Luigi Sturzo ad Arezzo, dove due autovetture si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. L'allarme è scattato alle ore 20:33, con l'attivazione del 118 della Asl Toscana Sud Est. Un uomo di 39 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice 3 all'ospedale di Santa Maria delle Scotte di Siena. Le sue condizioni sono serie. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Arezzo, un'ambulanza della Misericordia di Arezzo, i vigili del fuoco, la polizia municipale e l'elisoccorso Pegaso 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidenti: scontro tra due auto ad Arezzo, un ferito grave

