Incidenti post-gara Avellino–Palermo | emessi tre DASPO

A seguito degli incidenti verificatisi dopo la partita tra Avellino e Palermo, sono stati emessi tre provvedimenti DASPO dalla Divisione Anticrimine della Questura di Avellino. L'azione mira a rafforzare le misure di sicurezza e prevenzione negli eventi sportivi, garantendo un ambiente più sicuro per tifosi e operatori. La decisione si inserisce in un quadro di interventi mirati a contrastare comportamenti violenti e a promuovere il rispetto delle norme durante le manifestazioni sportive.

Tempo di lettura: 2 minuti La Divisione Anticrim ine de lla Quest ura di A vellino, a seguito di inda gini condotte dalla D.I.G.O.S. e coordinate dalla locale Procura della Repubblica, ha notificato tre provvedimenti di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (D.A.Spo.) nei confronti di altrettanti soggetti residenti nella provincia di Avellino ed in questo capoluogo. I provvedimenti scaturiscono dal tentativo di alcuni tifosi irpini di scontrarsi con i tifo si palermi tani, al termine della gara dispu tata allo " Stadio Pa rt enio " di A vellino lo scorso 20 dicembre tra le compag ini " U.

