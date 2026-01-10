Incidente tra due auto | una persona in ospedale

A Macherio, in via Lambro, si è verificato un incidente tra due veicoli, con una persona trasportata in ospedale. L’incidente ha causato disagi alla circolazione, mentre le autorità sono intervenute per gestire la situazione e chiarire le cause dell’incidente. Nessuna altra informazione è ancora disponibile, e le operazioni di soccorso sono in corso.

A Macherio, via Lambro si è trasformata nello scenario di un incidente stradale avvenuto tra due auto. Il sinistro è accaduto poco dopo le 9 di oggi, sabato 10 gennaio. A rimanere coinvolte tre persone: due uomini rispettivamente di 33 e di 74 anni e una donna di 48 anni.Immediato l’intervento. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

