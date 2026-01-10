Incidente nella notte in via Garibaldi tre giovani in codice rosso | 18enne in Rianimazione dopo l’impatto

Nella notte si è verificato un incidente lungo via Garibaldi, coinvolgendo tre giovani. Uno di loro, un diciottenne, è stato trasferito in Rianimazione al Policlinico, dove è stato sottoposto a intubazione. Le condizioni del ragazzo sono considerate gravi. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente e sulle eventuali responsabilità.

È un ragazzo di 18 anni, ricoverato in Rianimazione al Policlinico e sottoposto a intubazione, il ferito più grave dell'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri lungo via Garibaldi. Il giovane ha riportato fratture multiple e diversi traumi a seguito dello scontro.L'incidente si è.

