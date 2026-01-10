Incidente nel leccese un morto e due feriti | vittima insegnante di scuola media

Nella serata di ieri, un incidente stradale vicino ad Alessano, in provincia di Lecce, ha causato la morte di Giuseppe Turano, insegnante di matematica presso una scuola media di Specchia. L’incidente ha coinvolto anche due persone ferite. L’evento ha suscitato attenzione nella comunità locale, che si trova ora a fare i conti con la perdita e le conseguenze dell’accaduto.

(Adnkronos) – Un uomo di 46 anni, Giuseppe Turano, insegnante di Matematica nella scuola media di Specchia, in provincia di Lecce, è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Alessano. La sua vettura, un suv, si è capovolta e si è accartocciata dopo l'impatto con una Maserati. Feriti i due occupanti . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Incidente ferroviario, tre ragazzi investiti nel Novarese: un morto e due feriti Leggi anche: Incidente sull'A4 a Verona: morta una donna, due feriti. Chi è la vittima La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Incidente stradale ad Alessano: scontro tra 3 auto, un morto e un ferito grave; Salento, con l'auto fuori strada: morto. Probabilmente un malore; Perde il controllo dell'auto con un amico: morto sul colpo il 24enne David Simone, grave il passeggero; Emanuele Visconti travolto e ucciso da un'auto: morto a 28 anni. Incidente nel leccese, un morto e due feriti: vittima insegnante di scuola media - Un uomo di 46 anni, Giuseppe Turano, insegnante di Matematica nella scuola media di Specchia, in provincia di Lecce, è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Alessano. msn.com

Chi era Giuseppe Turano, l'insegnante di matematica morto in un tragico incidente nel Leccese - Incidente sulla statale 275 nel Leccese: muore il professore Giuseppe Turano, 46 anni. tag24.it

Incidente a Lecce, auto si ribalta nella notte: morto un ragazzo di 24 anni - Il passeggero, un giovane di 21 anni, che gli era a fianco, è stato trasportato in ospedale. affaritaliani.it

3 2026 Le Prime Notizie dalla Puglia con Incidente mortale nel Leccese Bambina salvata con la manovra di Heimlich Diagnosi rara a un neonato Sparatorie e arresti in Salento e Bat Caos sui tr - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.