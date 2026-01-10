Incidente nel leccese un morto e due feriti | vittima insegnante di scuola media

Nella serata di ieri, un incidente stradale vicino ad Alessano, in provincia di Lecce, ha causato la morte di Giuseppe Turano, insegnante di matematica presso una scuola media di Specchia. L’incidente ha coinvolto anche due persone ferite. L’evento ha suscitato attenzione nella comunità locale, che si trova ora a fare i conti con la perdita e le conseguenze dell’accaduto.

(Adnkronos) – Un uomo di 46 anni, Giuseppe Turano, insegnante di Matematica nella scuola media di Specchia, in provincia di Lecce, è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Alessano. La sua vettura, un suv, si è capovolta e si è accartocciata dopo l'impatto con una Maserati. Feriti i due occupanti.

