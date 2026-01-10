Incidente nei pressi del casello di Arezzo | due feriti trasportati al San Donato

Oggi alle 18.06, il 118 dell’ASL Toscana Sud Est è intervenuto per un incidente stradale vicino al casello di Arezzo. L’incidente, che ha coinvolto un’autovettura, ha causato due feriti che sono stati trasportati all’ospedale San Donato. La situazione è sotto controllo e le forze dell’ordine stanno gestendo la ricostruzione dell’accaduto.

Alle 18.06 di oggi il 118 dell’ASL Toscana Sud Est è stato attivato in codice A1 per un incidente stradale avvenuto nei pressi del casello di Arezzo, che ha coinvolto un’autovettura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le ambulanze della Misericordia di Arezzo e della Misericordia di San Giovanni Valdarno, oltre alle forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. Due le persone coinvolte: una donna di 32 anni, trasportata in codice 2, e un uomo di 48 anni, trasferito in codice minore, entrambi condotti al pronto soccorso dell’ Ospedale San Donato di Arezzo. Le loro condizioni non destano preoccupazione. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Incidente nei pressi del casello di Arezzo: due feriti trasportati al San Donato Leggi anche: San Giovanni Incarico, scontro tra auto nei pressi del cimitero: due uomini trasportati in ospedale Leggi anche: San Giovanni Incarico, scontro tra auto nei pressi del cimitero: due uomini trasportati in ospedale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Volontari morti nell’incidente in A1: “Dalle istituzioni nessuna risposta sul divieto di sorpasso nella zona” - Terranuova, 8 ottobre 2025 – Il tema della sicurezza sull’Autostrada del Sole, lungo l’asse Arezzo- lanazione.it Incidente nel raccordo che porta al casello, ferita una donna - Arezzo, 24 ottobre 2025 – Un impatto frontale si è verificato questa mattina poco dopo le 11 nel raccordo che porta al casello di Battifoll e per l'autostrada A1. lanazione.it ALESSANO - L’incidente nella serata di venerdì nei pressi del campo sportivo. La vittima era alla guida di una Renault Scenic. Grave il conducente di una Maserati - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.