Incidente mortale nel Salento | muore un insegnante di 46 anni

Un incidente mortale si è verificato nel Salento sulla statale 275, coinvolgendo un insegnante di 46 anni. L'incidente, avvenuto nella serata di ieri, ha avuto conseguenze tragiche. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell'incidente.

La tragedia sulla statale 275. Un grave incidente stradale avvenuto nella serata di ieri è costato la vita a G. T., 46 anni, docente di Matematica nella scuola media di Specchia. L'uomo ha perso la vita nei pressi di Alessano, dopo un violento scontro tra la sua auto e un'altra vettura. Il suv guidato da Turano si è ribaltato e accartocciato in seguito all'impatto con una Maserati, mentre due persone sono rimaste ferite nell'altro veicolo coinvolto. Immediato l'intervento dei Carabinieri della compagnia di Tricase, dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco. Il cordoglio della comunità di Specchia.

Tragedia ad Alessano: insegnante 48enne muore in incidente sulla SS275 - Ferito il figlio di 10 anni di Turano, trasportato in codice giallo all’ospedale di Tricase per le cure del caso. giornaledipuglia.com

Tragico incidente sulla statale 275: muore sul colpo il professore Giuseppe Turano. Grave un ferito - Grave un ferito Un drammatico incidente stradale ha sconvolto il Salento nella serata di venerdì 9 gennaio. statoquotidiano.it

Incidente mortale ad Alessano: scontro tra 3 auto, un morto e un ferito grave x.com

