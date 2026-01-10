Milano, 2023. Stefano Boeri e altri sei soggetti sono stati rinviati a giudizio nel quadro dell'inchiesta urbanistica sul caso BoscoNavigli, con accuse di abusi edilizi. La difesa sostiene che Boeri abbia svolto un ruolo di semplice progettista e che il fatto non sussista, chiedendo il non luogo a procedere. La vicenda mette in luce questioni di legalità e responsabilità nel settore edilizio milanese.

Secondo la difesa, Boeri "non ha fatto altro che il progettista (.) Possiamo fare il processo a Boeri ma è un processo inutile per questo chiedo il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste" Stefano Boeri e altri sei tra costruttori, architetti e funzionari del Comune di Milano dov. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Inchiesta urbanistica Milano, Boeri e altri sei rinviati a giudizio per "abusi edilizi" nel caso BoscoNavigli, difesa: "Il fatto non sussiste"

Leggi anche: Inchiesta urbanistica Milano, Boeri e altri sei rinviati a giudizio per "abusi edilizi" nel caso BoscoNavigli, difesa: "Il fatto non sussiste"

Leggi anche: Inchiesta Urbanistica Milano, Boeri e altri 6 rinviati a giudizio per il Bosconavigli

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Boeri e altri sei rinviati a giudizio per Bosconavigli di Milano; Inchieste urbanistica, rinvio a giudizio per Bosconavigli: a processo Boeri e altri cinque; Urbanistica a Milano, Stefano Boeri e altre sei persone rinviati a giudizio per il Bosconavigli: l'accusa è abusi edilizi. La difesa: «Il fatto non sussiste»; Progetto Bosconavigli a Milano, l’architetto Boeri e altri 5 indagati accusati di lottizzazione abusiva e abuso edilizio rinviati a giudizio.

Inchiesta urbanistica, Stefano Boeri a processo: “Presunti abusi edilizi sul progetto Bosconavigli a Milano” - Stefano Boeri, archistar celebre per il Bosco Verticale, risulta indagato in altri tre filoni dell’inchiesta che ha travolto ben 70 persone tra dirigenti comunali, architetti e progettisti, portando ... fanpage.it