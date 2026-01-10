Incendio di Crans-Montana tutti i feriti al Niguarda | le scorte di bromelina e il lavoro non stop nelle sale operatorie

A seguito dell’incendio di Crans-Montana, il centro ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano sta ricevendo supporto nelle cure degli ustionati gravi italiani. Sono stati inviati flaconi di Nexobrid, un farmaco a base di bromelina, provenienti dalla Liguria, per garantire un trattamento efficace e tempestivo. Le sale operatorie lavorano senza sosta per assistere i pazienti, con risorse e collaborazioni che si sono rese essenziali in questa emergenza.

Milano, 10 gennaio 2026 – Non sono ancora stati toccati, al centro ustioni dell'ospedale Niguarda, i quindici flaconi di Nexobrid inviati dai colleghi del centro di Villa Scassi a Sampierdarena, con tanto di comunicato stampa della Regione Liguria che spiegava come la farmacia del Grande ospedale metropolitano milanese, che da Capodanno ha accolto e sta curando tutti e 11 gli ustionati gravi italiani nel rogo di Crans-Montana che s'è riusciti a rimpatriare dalla Svizzera, abbia "richiesto il supporto" dei genovesi per l'invio del "farmaco esclusivo e specifico", ossia le fiale di estratto di bromelina "per un costo complessivo di ventimila euro, non disponibile presso il Niguarda".

