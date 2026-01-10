Inaugurato il Palazzetto del tennis rinnovato | più sicurezza e nuovi progetti sportivi

Sabato 10 è stato inaugurato il nuovo Palazzetto del tennis di Copparo, recentemente rinnovato per migliorare sicurezza, accessibilità e funzionalità. Gli interventi, estesi sia agli spazi interni che esterni, hanno reso la struttura più sicura e confortevole, offrendo nuove opportunità per lo sviluppo di progetti sportivi e attività dedicate alla comunità.

È stato inaugurato nella mattinata di sabato 10, il rinnovato Palazzetto del tennis di Copparo, reso più sicuro, accogliente e migliorato dal punto di vista della fruibilità grazie ad una serie di opere che hanno interessato sia la parte interna che esterna.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Dal Circolo tennis al Palazzetto: nuova luce sugli impianti sportivi comunali di Meldola Leggi anche: Gli investimenti per il Welfare. Più personale e nuovi progetti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Inaugurato a Fiumicino il rinnovato Palazzetto dello Sport Pala Fersini - "Una struttura moderna, sicura e funzionale, destinata a diventare un punto di riferimento per lo sport e la ... rainews.it Pescara, inaugurato il nuovo palazzetto "Bruno Pace" - Si è svolta questa mattina a Pescara la cerimonia di inaugurazione e intitolazione del nuovo palazzetto di via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Bruno Pace, indimenticato calciatore e allenatore pescarese. ilmessaggero.it Lavori al palazzetto del tennis. Un volto rinnovato alla struttura - Procedono gli interventi di riqualificazione al palazzetto del tennis di Copparo, che riaprirà ad atleti e appassionati della racchetta con un volto rinnovato sia all’interno che all’esterno. ilrestodelcarlino.it Il nuovo Palazzetto dello Sport di Lamezia Terme è stato inaugurato ufficialmente il 5 gennaio 2026, dopo 11 anni di lavori, con la Final Four regionale di Coppa Italia di Futsal come primo evento. L'impianto ha una struttura reticolare metallica composta da ele - facebook.com facebook Questa mattina a Fiumicino è stato inaugurato il Palazzetto dello Sport intitolato a Mirko Fersini, giovane calciatore della Lazio scomparso il 12 aprile 2012 a soli 17 anni. Un momento carico di emozione e significato, al quale ha preso parte la Lazio U17, gui x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.