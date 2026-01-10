In volo per Siviglia olè tra bilanci e fatturati

In volo verso Siviglia, tra bilanci e fatturati, si scopre una città ricca di storia e cultura. Oltre alle celebri attrazioni come l’Alcázar e la cattedrale gotica, sede della tomba di Cristoforo Colombo, Siviglia unisce tradizione e modernità, offrendo uno sguardo autentico sul patrimonio spagnolo. Un viaggio che invita a conoscere non solo le sue bellezze, ma anche il suo dinamismo economico e culturale.

Siviglia non è solo flamenco, Alcázar, l'arena per la corrida Plaza de Toros de la Maestranza, del XVIII secolo, la cattedrale gotica che ospita la tomba di un nostro grande connazionale, Cristoforo Colombo, che scoprì l'America, il cacao, i mari del Sud. Siviglia è anche moltiplicazioni e divisioni, dividendi, carte e pagamenti, cassette di sicurezza e bilanci, attivi e passivi. Almeno questo sarà Siviglia per 14 studentesse dell'indirizzo tecnico economico dell' istituto Remo Brindisi del Lido degli Estensi, fiore all'occhiello della didattica, punto di riferimento per chi vuole studiare e gettare il seme per il mondo del lavoro.

